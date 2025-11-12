Парламентарната комисия по енергетика се събра извънредно тази вечер заради наложеното вето от президента по казуса с "Лукойл".
Според държавния глава те погазват основни конституционни принципи и отварят широко вратата за произвол и злоупотреби.
Парламентарната комисия по енергетика се събра извънредно тази вечер заради наложеното вето от президента по казуса с "Лукойл".
Според държавния глава те погазват основни конституционни принципи и отварят широко вратата за произвол и злоупотреби.
0 Коментара