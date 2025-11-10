Министерството на икономиката е уверено, че България ще получи изключение от американските санкции срещу „Лукойл“, подобно на договореното от Унгария.

Това заяви министър Петър Дилов. Министърът увери, че няма риск от криза с горивата и че са предприети всички мерки за гарантиране на снабдяването.



По думите му ситуацията у нас е различна от унгарската, защото българската рафинерия вече не работи с руски нефт:



„Унгария няма техническа възможност да обработва друг нефт, а ние вече повече от година работим без руски. Искаме дерогация от санкциите, за да продължи функционирането на рафинерията. И съм напълно сигурен, че ще я получим“, каза Дилов в ефира на bTV.



„Пазарът функционира нормално. Наблюдаваме минимални намаления на цените на нефта на международните пазари. Не очакваме нито недостиг, нито сериозни увеличения“.



Наскоро парламентът прие законови промени, позволяващи държавата да поеме оперативен контрол над „Лукойл Нефтохим“ чрез особен управител, ако това се наложи.



„Целта е гарантиране на енергийната сигурност и непрекъсната работа на рафинерията. Особеният управител може да влезе само ако рафинерията не изпълнява решенията на държавата или санкциите“, подчерта Дилов.



Съединените щати наложиха санкции на руската компания „Лукойл“, като тя беше добавена в санкционния списък на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите. Мярката е част от по-широк пакет за ограничаване на руския енергиен сектор и достъпа му до европейски и международни пазари. Санкциите поставят и въпроса за бъдещето на активите на „Лукойл“ в Европа, включително в България.



Правителството: засилени мерки за сигурност около „Лукойл“



Междувременно Министерският съвет публикува официална позиция, в която обявява, че държавата засилва охраната на обектите на „Лукойл“, които са част от критичната инфраструктура на страната.



ДАНС, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за сигурност по вода, суша и въздух в района на стратегическите обекти на компанията.



Извършват се проверки по спазването на мерките за сигурност на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл-България“.



ДАНС проверява и спазването на Закона за защита на класифицираната информация.



МВР създава организация за охрана на обществения ред и предотвратяване на престъпления около ключовите съоръжения.



Министерството на отбраната вече е предислоцирало антидрон система в района на Бургас, а екипи на Военна полиция са в готовност да окажат съдействие, посочват от Министерски съвет.

Мерките идват на фона на санкциите на САЩ срещу руската компания „Лукойл“ и след серия инциденти в обекти на компанията в други европейски държави.