Швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката, предаде Ройтерс.

Според компанията ходът прекратява потенциално най-голямото ѝ придобиване и се случва на фона на усилията на САЩ да прилагат санкции с цел изолация на Русия и ограничаване на приходите ѝ, използвани за войната в Украйна.

В публикация в платформата Екс Министерството на финансите на САЩ заяви, че президентът Доналд Тръмп "е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да печели".

В отговор Сет Пиетрас, директор "Корпоративни въпроси" в "Гънвор", посочи в имейл пред агенцията, че изявлението на ведомството е "фундаментално погрешно и невярно" и че компанията "приветства възможността да се коригира това явно недоразумение". "Междувременно "Гънвор" оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл", добави Пиетрас.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор, припомня БТА. След като санкциите срещу втората по големина петролна компания в Русия влязоха в сила през октомври, "Лукойл" съобщи, че е приела офертата на "Гънвор" за покупка на своите чуждестранни активи, а преди това руската компания обяви намерение да продаде международните си активи.

Това стана, след като Вашингтон наложи нови санкции миналата седмица заради водената от Москва война в Украйна. Сред тях са рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по света.

Позицията на Министерството на финансите на САЩ по сделката е ключова, тъй като ведомството има правомощия да издава лицензи или изключения, позволяващи извършването на транзакции, свързани със санкционирани лица или компании.

Още преди решението за оттегляне банкери и източници от сектора предупредиха, че сделката би била трудна за реализиране, тъй като мащабът ѝ значително надхвърля капацитета на търговеца на суровини.

"Гънвор" е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят, се посочва на страницата на "Гънвор".