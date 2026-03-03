В този час хора от двете страни на Балкана вече изкачват стъпалата към Паметника на свободата на връх Шипка, за да се включат в националното честване на 148-ата годишнина от Освобождението на България. В началото на прохода Шипка има колона от автомобили.

На върха температурата е около 4 градуса и духа силен вятър.

Движението в района на прохода се регулира от "Пътна полиция". То се осъществява еднопосочно от Габрово и Казанлък в посока връх Шипка, а паркирането става по указания на органите на реда. Транзитният трафик от снощи е ограничен.

Официалната церемония по повод Трети март ще се състои в подножието на Паметника на свободата, а участие ще вземе президентът на Република България Илияна Йотова. Отслужена ще бъде заупокойна молитва, а след церемонията пред монумента ще бъдат поднесени цветя и венци в знак на признателност към загиналите за свободата на отечеството.