България е повече от готова за приемането на еврото, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на конференцията "България на прага на еврозоната".

Сред българите има носталгия по лева, призна Георгиева и изрази притеснение от употребата ѝ за политически цели. Според ръководителката на МВФ изключително важно е, че България вече ще има право на глас при формирането на паричната си политика. Георгиева описа пътя на страната ни до това постижение:

"След като се отдаде на суверенитета си по парична политика на "Бундесбанк", а след това и на Европейската централна банка, България вече ще може да запази ценовата си стабилност и да заеме място на масата за вземане на решения. Влизането в еврозоната ще остане в историята като ключов етап за България, редом с присъединяването към Европейския съюз през 2007 г."

Кристалина Георгиева призова за отговорна фискална политика, която да предпази българската икономика от прегряване.

Според Георгиева БНБ напълно правилно се е намесила с цел охлаждане на ипотечния пазар:

"Фискалната дисциплина е служила толкова добре на България през десетилетията, но сега трябва да ни служи още повече. И приоритетите, които виждаме, са ограничаване на растежа на заплатите в публичния сектор, за да се охлади вътрешното търсене, увеличаване на пенсионните вноски, за да се ограничи дефицитът на пенсионната система, и увеличаване на висококачествените публични инвестиции, за да се помогне на потенциалното предлагане да е в крак с търсенето".

Георгиева призова България да използва гласа си в еврозоната и да настоява за завършването на капиталовия съюз и съюза за спестявания и инвестиции.