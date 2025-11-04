Антични съкровища ще бъдат представени в Археологическата експозиция на РИМ – Бургас. Изложбата е по повод петдесетата годишнина от спасителното археологическо проучване на специалисти от бургаския музей на богат гроб на аристократка в некропола на Анхиало.

Дамата е била от аристокрацията и се предполага, че името ѝ е Лесескепра. Приживе тя е изпълнявала религиозни обреди. Сред находките са златни накити, които се нареждат сред най-изящните творения на ювелирното изкуство в древна Тракия.

Гост на събитието ще бъде д-р Антон Карабашев, директор на историческия музей в Поморие. Той ще разкаже за новите археологически открития през последните години в древния град Улпия Анхиало.

Безспорно най-забележителният паметник в района на некропола на Анхиало е Античната куполна гробница – хероон. Тя е една от най-големите в България и специалистите я отнасят към периода II – IV в. сл. Хр. В нейната архитектурна концепция са преплетени тракийски погребални традиции с римското култово строителство.

Регистрираните и проучени плоски и могилни гробове показват необикновената гъстота на тези забележителни останки от древното минало – свидетелство за вярата на древните траки в съществуването на един друг свят след смъртта.