Грозна кражба извърши жена от чантата на възрастен мъж в бургаския ж.к. „Меден рудник“. На 03 ноември т.г. около 09.30 ч. в Четвърто Районно управление - Бургас е получено съобщение от 78-годишен бургазлия за това, че на 31октомври установил, че от кожена мъжка чантичка, съхранявана в шкаф в хола на апартамента, липсва сумата от 2 100 лв. В резултат на бързите полицейски действия е установена извършителката на кражбата. Това е 47-годишна бургазлийка, наета за домашен асистент, за да се грижи за дементната съпруга на възрастния мъж. Бургазлийката направила пълни самопризнания и върнала част от откраднатата сума. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.