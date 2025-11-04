Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че България не е първата страна, която има притеснения относно приемането на еврото. Тя говори на организираното от българското Министерство на финансите конференция "България на прага на Еврозоната", която събира ключови фигури от света на финансите в София.

"Всички други държави, приели еврото, също са имали страховете си, че щяло да стане по-скъпо", посочи Лагард.

"Еврото и еврозоната е начало на пътешествие, а не крайна цел. Реформите трябва да продължат. На 1 януари сърцето ми ще бие с вас, България, защото тогава празнувам 70-годишния си рожден ден и ще взема българско вино", каза Лагард.

И открои реалните ползи към присъединяване на еврото - просперитет и сигурност. "За българите няма да има никакъв разход за конвертиране на валутата. Еврото ще предпази от обезценяване", посочи още тя.

"Не изпадайте в паника след приемането на еврото. Не лягате на лаври, защото това ще е в ущърб на българския народ", подчерта Лагард. Тя цитира Васил Левски, по думите ѝ най-почитаният национален герой на България - "народната работа стои над всичко".

Тя посочи, че ползите от приемането на еврото ще бъдат съществени за малките и средните предприятия, както и за гражданите.

Ползите не идват от само себе си и България може да превърне сближаването си с еврозоната, което да донесе по-висок стандарт за българите, очаква шефът на ЕЦБ.

"Вие ни давате вашето доверие и ние няма да ви изоставим. Моля, не ни предавайте доверие, а да продължим всички заедно по пътя на развитие", призова Кристин Лагард в заключение.