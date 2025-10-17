След топлия и сравнително спокоен старт на октомври, времето в България ще претърпи видима промяна. Днес есента ще напомни за себе си с облаци, валежи и чувствително по-ниски температури.

Минималните стойности ще бъдат между 6° и 11°, а в София – около 7°. Денят ще започне с предимно облачно небе, като само над Североизточна България се очакват временни разкъсвания на облачността преди обяд.

Дъждовен следобед в Западна България

С настъпването на следобеда в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се разпространят и към централните райони на страната. В планините над 2000 метра дъждът ще премине в сняг, което ще донесе първия зимен полъх за сезона.

Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, по-осезаем по Черноморието, а максималните температури ще се задържат между 13° и 18°, в София около 13°.

В планините – дъжд и първи снеговалежи

Над планинските масиви облачността ще се увеличава и вплътнява през деня. След обяд по върховете на Рила, Пирин и Западна Стара планина ще започнат валежи от дъжд, които по високите части ще се превърнат в сняг. На 1200 метра температурата ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 3°.

Ще духа умерен южен вятър, който ще прави усещането за студ още по-осезаемо. Любителите на планински разходки е добре да се подготвят за влажно и ветровито време, както и за намалена видимост по върховете.

По Черноморието – облаци, мъгли и силно вълнение

Над Черноморието денят ще започне сравнително спокойно, но с времето облачността ще се увеличава, най-късно по северното крайбрежие. В ранните часове на места ще има мъгла или намалена видимост, особено около Добрич и Варна.

Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде умерен, което ще доведе до вълнение на морето около 3 бала.

Температурите по крайбрежието ще бъдат между 16° и 19°, а морската вода ще остане приятна за разходки по плажа – между 17° и 20°. Въпреки това, заради по-силния вятър и вълнението, къпещите се трябва да бъдат внимателни.

Какво да очакваме до края на седмицата

Според седмичната прогноза за времето от 13 до 19 октомври, страната навлиза в по-хладен и динамичен период. Валежи ще има в западните и централните райони, а температурите ще се понижат постепенно.

Сутрините ще стават все по-хладни, особено в котловините и високите полета, където са възможни и първите слани.

Есента вече е тук – с облаци, дъжд и снежни намеци, които ще подготвят природата за предстоящите студени месеци.