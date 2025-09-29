Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Говорителят добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове. По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят, цитиран от БТА.

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО. Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, добави още говорителят.