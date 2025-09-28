Избран е Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната", предаде репортер на БГНЕС.

Председател е Асен Василев, а членовете са 12.

Ето и кои са членовете на Изпълнителния съвет на ПП:

Николай Денков

Методи Байкушев

Благомир Коцев

Васил Пандов

Михал Камбарев

Стою Стоев

Ивайло Шотев

Богдан Богданов

Венко Сабрутев

Вяра Тодева

Тони Стойчева

Татяна Султанова

Лена Бориславова, Никола Минчев, Петър Куленски и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са заявили желание да участват, досега те бяха част от Изпълнителния съвет на партията

В момента се провежда гласуването за Национален съвет на партията.