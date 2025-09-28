Избран е Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната", предаде репортер на БГНЕС.

Председател е Асен Василев, а членовете са 12.

Ето и кои са членовете на Изпълнителния съвет на ПП:

  • Николай Денков
  • Методи Байкушев
  • Благомир Коцев
  • Васил Пандов
  • Михал Камбарев
  • Стою Стоев
  • Ивайло Шотев
  • Богдан Богданов
  • Венко Сабрутев
  • Вяра Тодева
  • Тони Стойчева
  • Татяна Султанова

Лена Бориславова, Никола Минчев, Петър Куленски и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са заявили желание да участват, досега те бяха част от Изпълнителния съвет на партията

В момента се провежда гласуването за Национален съвет на партията.