България ще подаде искане към Европейската комисия за активиране на Кризисния резерв, за да подпомогне фермерите, пострадали от сушата. Това обяви министърът на земеделието

Все още в няма обобщена справка за това – колко са 100% пропадналите площи, защото продължава издаването на протоколи. Регламентът за държавна помощ, обаче определя, че на нея може да разчитат само стопани със 100% попаднали площи. Държавата обмисля как да компенсира стопаните, каза Тахов:

"Ние ще се възползваме от абсолютно всички европейски механизми на база анализи, които сме направили, на ниски добиви, загуба на доход или тъй наречените "пазарни смущения". Ще поискаме отваряне на Кризисния резерв и заявяване на суми, през които да обезщетим земеделските производители".

Именно на кризисни резерв могат да разчитат фермери със 80-90 на сто пропаднали площи ,които не могат да получат държавна помощ