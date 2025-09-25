Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, която продължава да бъде отстранена от длъжност.

“Европейският главен прокурор уведоми Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, че колегиумът на Европейската прокуратура е взел решение да започне дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор. Без да се засяга презумпцията за невиновност, българският европейски прокурор ще продължи да бъде отстранен от длъжност за времето на дисциплинарното производство“, се казва в съобщението.

“Отговорността за оценката на дисциплинарното производство се носи от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Несъмнената независимост е основно изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си“, заявяват още от Европейската прокуратура.

По време на дисциплинарното производство няма да бъде оповестявана допълнителна информация.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март временно българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.

През март и Софийската градска прокуратура разпореди извършването на проверка на Теодора Георгиева за евентуални връзки с Петьо Еврото. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, преследването и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. / БГНЕС