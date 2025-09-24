Райън Раут, чийто опит да убие президента Тръмп миналата година беше осуетен, когато беше забелязан да се крие в храсти с пушка, се опита да се намушка във врата, след като беше признат за виновен.

Раут се опита да се намушка с химикал мигове след като присъдата беше прочетена във вторник следобед във Форт Пиърс, Флорида. Докато полицията го обуздаваше и ескортираше от стаята, дъщеря му извика:

„Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна. Той не е наранил никого.“

На съдебните заседатели му бяха необходими три часа, за да обсъдят пет обвинения, включително опит за убийство на важен кандидат за президент, Раут беше осъден по всичките пет и е изправен пред доживотен затвор. Присъдата му ще бъде произнесена на по-късна дата.

Според информацията 59-годишният Раут се скрил с пушка зад храсти близо до голф клуб Trump International в Уест Палм Бийч на 15 септември миналата година. Той се приближил на няколкостотин метра от Тръмп, преди да бъде забелязан, а агент на Тайните служби да започне да стреля по него Раут избяга с превозно средство и беше арестуван на близка магистрала.

Раут, който беше свой собствен адвокат по време на федералния процес срещу него, заяви в заключителните си думи, че не трябва да бъде обвинен, защото не е произвел нито един изстрел. Той твърди, че „простото притежаване на оръжие в присъствието на друг не означава намерение“. В 40-минутния си монолог той говори за бащите основатели, Украйна и безредиците на 6 януари 2021 г., преди да бъде прекъснат от назначената от Тръмп съдия Айлийн Кенън.

По време на двуседмичния процес прокуратурата призова 38 свидетели и твърди, че Раут се е опитал да убие Тръмп в седмиците преди изборите с намерението да отнеме правото на избор на избирателите.

Крис Браун, от прокуратурата, заяви:

„Въпреки че не е убил Тръмп, той е искал да го направи.“

Свидетел разкрил, че Раут е оставил кутия в дома му с писмо вътре. В писмото, адресирано до „Скъпи свят“, Раут е заявил:

„Това беше опит за покушение срещу Доналд Тръмп, но много съжалявам, че ви подведох.“ Опитах се да вложа всичко от себе си и дадох цялата си смелост, която можех да събера. Сега зависи от вас да завършите работата и аз ще предложа 150 000 долара на този, който може да я изпълни.“

Защитата на Раут отне няколко часа и той призова трима свидетели. Двама бяха приятели, които свидетелстваха, че е „весел човек“. Той каза на съдебните заседатели, че се е опитал да призове 20 свидетели, но съдът е попречил на това.

Раут бил поддръжник на Тръмп, докато президентът не изтеглил САЩ от ядрената сделка с Иран. В самостоятелно публикувани мемоари, издадени през 2023 г., той пише, че Иран трябва да се чувства „свободен да убие Тръмп, както и мен, за тази грешка в преценката“.

Инцидентът на голф игрището беше вторият опит за убийство на президента миналата година. През юли 2024 г. ухото на Тръмп беше одраскано от куршум, изстрелян от 20-годишен мъж, който след това беше убит от снайперист на Тайните служби.

Пам Бонди, главният прокурор на САЩ, заяви в изявление:

„Днешната присъда срещу потенциалния убиец на Тръмп Райън Рут илюстрира ангажимента на Министерството на правосъдието да наказва онези, които участват в политическо насилие. Този опит за убийство беше не само атака срещу нашия президент, но и обида срещу самата ни нация.“