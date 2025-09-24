Държавните институции ще издирват кои българи са икономически неактивни и ще ги включат в специален регистър, за да се опитат да ги активират.

Тази стара идея стигна почти до финалната права, след като преди седмица кабинетът прие постановление за обмен на информация между Агенцията по заетостта и други институции.

"Приета е процедура, свързана със същността на тази система. Ще бъдат създадени междуведомствени екипи, които ще осъществяват контакт по телефона", каза ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите в БСК Томчо Томов в предаването "България сутрин".

Той уточни, че в тези екипи ще участват психолози, социални работници и специалисти от бюрата по труда, които ще предлагат варианти за работа, обучение и професионално ориентиране.



"Основните причини за тяхната неактивност са свързани с това, че някои от тях са обезсърчени - търсили са работа и не могат да намерят. За други няма работни места в тяхното населено място. Трета част са с много ниски умения. Има и хора, които нямат трудови навици. Някои са зависими от това, че трябва да полагат грижи за деца или роднини в семейството", обясни Томов.

Според него мярката е малко закъсняла.

"Безработицата е ниска, но ние я отчитаме на база регистрация в бюрата на труда, а тези хора не са регистрирани", уточни той.



"Предизвикателство са експертните ресурси и финансовото осигуряване. Хората изпитват недоверие и не виждат изход. Част от тях се издържат от родители. Друга част са в сивата икономика, трета част се издържат със социални помощи", добави Томов.

По думите му секторите, които изпитват най-голяма нужда от кадри, са строителството, туризмът, преработващата промишленост, транспортът, здравеопазването и образованието.

"Щетите и за бизнеса, и за държавата се сериозни", подчерта той.

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите в БСК е на мнение, че младите хора могат да полагат труд, но такъв, който считат за значим, развлекателен и интересен.

"Бягат от производство, от някъде, където ще им ограничат свободата. Искат гъвкаво работно време. Търсят разнообразие", посочи още Томов.

Според него с младите трябва да се подхожда по друг начин.

"Много работодатели променят политиките си по отношение на младите хора и по-възрастните поколения", отбеляза Томов.