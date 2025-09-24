Българинът Любомир Киров, който бе мобилизиран против волята му в Украйна, е бил освободен, съобщава "Бесарабски фронт".

28-годишният мъж, който има парализа на едната ръка, има и българско, и украинско гражданство. В крайна сметка той е бил демобилизиран. Информацията е потвърдена от бащата на мъжа, който твърди, че синът му е откаран в болница.

Позицията на МВнР

Във вторник в своя позиция българското Министерство на външните работи заяви, че Киров е български и украински гражданин и като такъв има ангажимент към Украйна и може да бъде мобилизиран. "Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация“, подчертаха от външнополитическото ни ведомство. Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. „Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права“, допълват от МВнР.

Президентската институция също изрази позиция

Президентството изпрати писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна. "Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия", се казва в съобщението.

Борисов изрази готовност да говори директно със Зеленски по казуса

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност да съдейства за завръщането на българския гражданин Любомир Киров в България. „За да бъде осъществено това, той трябва официално да се откаже от украинското си гражданство. Готов съм да се свържа лично с президента Зеленски, за да се намери най-благоприятното решение“, написа Борисов в социалната мрежа Фейсбук.

Казусът на Любомир Киров привлече и вниманието на социалните мрежи. Над 3000 души се подписаха в петиция с искане за освобождаването на мъжа. "Момчето е с тежък физически проблем - дясната му ръка е обездвижена и не може да държи с нея нищо. Освен това той така има и сърдечни проблеми.