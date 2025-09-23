Българската позиция е ясна. Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна и това не е част от преговорния процес, а това е условие, за да започнат същинските мирни преговори. Това заяви премиерът Росен Желязков от Ню Йорк, който ще участва в голям форум, посветен на бъдещето децата на Украйна.

Премиерът потвърди, че позицията ни не е променена и е категорична и ясна. „Децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават пред филтрационните лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите места“, категоричен бе той.