Правителството преобразува с решение част от държавните предприятия, създадени със специални закони.

Предвидено е в срок от 36 месеца органите, които упражняват правата на държавата в тях, да предприемат действия по преобразуване.

Сред държавните предприятия, които ще се преобразуват, е "Български спортен тотализатор" - единствения държавен хазартен оператор, който е собственост на Министерството на младежта и спорта. Предвидено е тотализаторът да стане еднолично акционерно дружество, поради това че осъществява предимно търговска дейност.

Поради същата причина еднолично акционерно дружество ще е предприятието "Кабиюк".

В административни структури - поради това, че осъществяват предимно публични функции и политики, ще се преобразуват "Фонд затворно дело" и предприятията "Управление и стопанисване на язовирите" и "Научно производствен център".

Правноорганизационните си форми запазват държавните фирми "Ръководство на въздушното движение", Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Пристанищна инфраструктура", "Радиоактивни отпадъци", както и териториалните горски предприятия в Благоевград, Сливен, Смолян, Враца, Шумен и Габрово.