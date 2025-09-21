България върви към пълен мандат на това управление с всичките минуси, градивни критики и работа, защото наистина си беше отишла държавата. Това заяви в ефира на "Събуди се" Станислав Балабанов от ИТН.

“Основното желание на АПС да участват във властта беше да са в изпълнителната власт, което нямаше как да се случи”, коментира Балабанов.

Относно думите на Пеевски, че правителството е оцеляло благодарение на него, депутатът каза, че никой не може да контролира мнението на политическите лидери. “В крайна сметка г-н Пеевски, заедно с всички останали представители на политически формации, са в българския парламент, защото са избрани. Пет пъти подред последните години общо взето подредбата на политическите сили е една и съща”.

“Искрено се забавлявам с Асен Василев. Да не забравяме, че заедно с Кирил Петков си пишеха есемеси с Пеевски и го наричаха умалително в едно предишно правителство, в което заедно управляваха. “Продължаваме промяната” не са алтернатива на сегашното управление. Те са фалшив етикет върху гнила стока, защото най-ужасното при тях е, че те продават политическото си лицемерие като надежда за промяна”, смята Балабанов.

Той заяви, че ПП-ДБ са променили Конституцията с Пеевски. И коментира, че „Магазин за хората“, по идея на Пеевски, всъщност е част от законодателната програма на трите партии още по време на преговорите за кабинет.

“Санитарният кордон по идея на ПП-ДБ беше такъв розов балон в съзнанието на жълтопаветния сектор, който може би използваха, за да го надуят и да изтрият спомените от ужасното им управление с Делян Пеевски. Защото те със "санитарния си кордон" в началото на парламента се поставиха в собствения си капан, включително по време на избора за председател на НС. Тогава Явор Божанков каза, че трябва да си отреже ръцете, за да гласува с “Възраждане”. А миналия ден ПП-ДБ и “Възраждане” гласуваха по вота на недоверие, така че би трябвало половината от групата им да бъде с отрязани ръце и крака”, смята Балабанов.

Според него не е вярно, че правителството е щяло да оцелее, ако не е било подкрепено от депутатите на ИТН. “Това е твърдение на Божидар Божанов. Те уж обичат да смятат, но са крайно некомпетентни. Като извадите 17 от 133, става 116 - тоест ИТН има достатъчно влияние. Жалкото е, че на уж обединената опозиция, която инициира вот, им липсваха хора. А дебатите им в зала бяха крайно неаргументирани по теми за цялостна политика. Ако спазвахме изцяло правилника на НС, след такъв неподготвен вот, те не трябва да имат 6 месеца възможност за нов”.

“Още с влизането на политиката ИТН отворихме темата за НСО. По мое мнение службата трябва на първо място да отразява тримата важни в държавата - премиерът, президентът и председателят на НС”, коментира Балабанов. Той обясни, че ако срещу конкретна личност има информация за заплаха за неговата сигурност, не е човекът, който да каже може ли да има охрана или не. “Когато Кирил Петков не беше премиер, а обикновен гражданин по време на предизборна кампания, допуснахме онзи трагичен инцидент в Аксаково, в който с кола на НСО уби човек. Това се забравя бързо”, смята депутатът от ИТН.

“Депутатите по конституция и правилник са равни. Личен избор на всеки е кой как да дойде на работа в НС. Аз ходя с личния си автомобил”, заяви Балабанов.