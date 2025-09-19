Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се „типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.

Най-голямото поскъпване при големите търговски вериги е при краставиците – на месечна база 7,5%, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов. При малките вериги най-голямо поскъпване има при бял боб -5,7% за килограм, посочи той.

КНСБ констатира още, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони. Брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% от средната цена. Този продукт е най-евтин в Пазарджик, Смолян и Разград. Свински бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Картофите са най-скъпи в Добрич, Перник и Бургас. Кренвиршите са най-скъпи във Видин, Смолян и София.

Сред другите заключения на КСНБ са, че на месечна база се наблюдава лек ръст на цените на малката потребителска кошница (+0,3%). По-съществена ценова динамика има при цените на плодове, продиктувано от сезонността на стоката.

Според Пламен Димитров има скрита надценка от производителя до магазинната мрежа, която не знаем колко е. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подготвя анализ за цените на хранителните продукти, каза той пред журналисти. Димитров смята, че регулаторът трябва да сравнява данните за по-дълги периоди, защото „достигнатите неприлично високи нива остават и затова хората смятат с право, че цените са високи“.