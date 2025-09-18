Дойдох през покрива. Дайте да сме сериозни. Да не е нещо голямо това - да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат. ПП-ДБ са страшни смелчаци. Гледал съм ги как се бият с мандаринките. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод ситуацията около Народното събрание.

"Всеки знае къде живея, откакто съм се родил. Всеки ден пътувам 40 км. Как да идвам пеша? Още малко ще искат и Витоша да обикалям. Цял ден работя и вечер искам да си почина. За разлика от тях, аз имам деца и внуци и вечер вечеряме заедно", добави Борисов. "Кой им даде разрешение на ПП-ДБ да затварят "Дондуков" заради пет коли. Болят ме колената и не мога да ходя по 80 км на ден пеша, за да правя на някого кеф. А вечер не ходя по улицата като тях, седя си вкъщи. Беше ме страх да си изолирам къщата, затова само я боядисах”, посочи той.



И подчерта: Дадох под наем на това управление партията. Не съм аз премиер. Но за да има някаква стабилност, го направихме. Това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Виждате, че хората свикнаха, цените в магазините ги има и сега трябва да направим бюджет. Не допуснах нелегалната миграция в България. Този проблем разтресе Европа в момента. Не допуснахме Зелената сделка и да ни се затворят централите и да се вдигне токът за битовия потребител. ГЕРБ е бил пример за инакомислещите, но не допуснахме това да влезе в учебниците. Прибавете Шеген и влизането в Европейския банков съюз и еврозоната. Мисля, че това е много", каза Борисов. Той заяви още, че няма да дойде да гласува за вота на недоверие.



„Ако иска да мине, ако иска да не мине. И българите да си направят сметка за безотговорността на тези хора. Ако има служебно правителство, всички ще гласуваме за бюджети, които искат хората, защото ще сме в предизборна кампания. И тогава няма да ме питате дали съм отговорен. Утре ще мислим в зависимост от вота", коментира Борисов.

"Партийният лидер Радев му е казал, че на крака ми е довел Папергер. Благодаря на Радев, изкарва, че от името на българите трябва да му благодаря, тази инвестиция не е за мен, а той е човекът, който взима най-голяма заплата у нас. Искам да благодаря и за "Боташ". Ако така лесно ги докарва на крака, да предоговори това, което е направил", допълни Борисов.

По думите на лидера на ГЕРБ, „партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана.

„Той, семейството му, близките му, живее в палат в резиденция "Калина". За да докарва инвестиции, но чиновниците му трябва да имат служебни коли, за да се возят. Какъв е проблемът”, добави още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ изрази съболезнования за починалия полицай.