Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинга на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се съобщава във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

На снимка, залепена на един от автомобилите пред служебния вход на парламента, пише "Днес е Благо, утре си ти".

Акцията е в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и на заместник-кмета на София Никола Барбутов.

От "Продължаваме промяната" няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира пред БТА председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в сградата на парламента.

Народният представител добави, че няма да допускат коли.

На всеки вход на Народното събрание има депутати от ПП.

В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.