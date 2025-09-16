През 2024 г.

6,4% от хората в ЕС

са се сблъсквали с

тежки материални

и

социални лишения

, което показва лек спад в сравнение с 2023 г. (6,8%). Показват данните на Евростат.

Младите хора под 18 години

са били най-засегнати от тежки материални и социални лишения (7,9%), следвани от тези на възраст от 18 до 64 години (6,4%) и тези на 65 и повече години (5,1%).

Жените са имали по-високи нива на тежки материални и социални лишения

от мъжете (6,6% в сравнение с 6,2%). Тази тенденция на по-високи нива за жените е била последователна във всички наблюдавани възрастови групи, с изключение на тези под 18-годишна възраст.

Сред страните от ЕС най-висок дял на хората

, които са се сблъсквали с тежки материални и социални лишения, е регистриран в Румъния (17,2%), следвана от България (16,6%) и Гърция (14,0%).

За разлика от това,

най-ниските нива са регистрирани в Словения (1,8%), Хърватия (2,0%) и Полша (2,3%).