Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на бТВ.

Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, каза по-рано днес и премиерът Росен Желязков.

Дрон наруши вчера въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната. По-рано през деня Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Реакцията на Полша беше много адекватна, каза Запрянов. По-рано тази седмица полските военновъздушни сили с помощта на нидерландски изтребители унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна. По-късно Полша поиска консултации съгласно Член 4 от договора за НАТО. Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта или сигурността ѝ е заплашена.

Това действие предизвика реакцията на НАТО и искането на Полша за консултации по чл. 4 и те се проведоха. Консултациите завършиха с осъждане на действията на Русия и НАТО отговори с конкретни мерки – започва изпълнение на операция „Източна стража“, с която на територията на всички граничещи натовски страни с Украйна ще бъдат разположени допълнителни сили за противовъздушна отбрана и борба с дронове, каза Атанас Запрянов. Военните мерки, които НАТО взема, показват, че се отнасяме сериозно към тази провокация и не е допустимо това да продължава, допълни министърът. Според него Москва цели да покаже, че преследва категорично стратегически цели в Украйна и не е готова да води преговори.

Самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие върху такива цели, ако се наложи, заяви военният министър. Имали сме инциденти, в които руски военни самолети си изключваха транспондерите и ние трябваше да ги опознаваме, да вдигаме нашите изтребители или изтребителите на НАТО, каза Запрянов. Хората да бъдат спокойни. Вземаме мерки, НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, каза министърът.

Това са дронове, които са извършвали определени мисии, паднали са в морето и течението ги донесе на нашия бряг, каза Атанас Запрянов по повод открития безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас преди дни.

Министърът за пореден път повтори, че има решение на Народно събрание и страната ни няма да изпраща войски в Украйна.

По действащите тригодишни прогнози трябва да имаме 2,36% от Брутния вътрешен продукт за военни разходи през 2026 г., каза министърът.

Атанас Запрянов каза, че не се притеснява от петия вот на недоверие срещу правителството. Стабилността на България и наличието на работещо политически избрано правителство и парламент, и мнозинство в този парламент, са ключови за отбраната на страната, каза министърът.