“Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива”, заяви от Шумен вицепремиерът Атанас Зафиров. Той добави, че по-голяма част от нещата, посочени сред мотивите за вота, са се случили преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца.

"В ден като днешния, знаем, че ще има протест в София, хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.

Евентуални предсрочни парламентарни избори, смята Зафиров, означава липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми, несигурност и бездействие на държавата в продължение на няколко години. “Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", категоричен е лидерът на левицата.

"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров.