Специализирана акция срещу разпространението на наркотици около училища, дискотеки и търговски центрове се провежда в цялата страна. Тя е разпоредена от главния прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов чрез съвместна заповед.

Проверяват се места, които се посещават от ученици и подрастващи, а целта е подобряване на взаимодействието на правозащитните органи в противодействието на престъпността срещу младите хора, съобщиха от прокуратурата.

Правозащитните органи работят за идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства.

Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях - мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психичното здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини.

Предвижда се ръководителите на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП и на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, "вейпове", електронни цигари, диазотен оксид (райски газ - бел.ред.).

Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца. Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.

Съгласно заповедта предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна.