ПП-ДБ, АПС МЕЧ ще внесат в деловодството на парламента петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Темата е "Правосъдие и вътрешен ред", потвърди пред журналисти в кулоарите лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

„Имаме подписите, тоест имаме волята на народните представители, но трябва техническо време – между 11 и 14 часа, най-късно, ще ги внесем. Подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Оттам нататък вече кой кого ще подкрепи, ще видим в зала“, посочи Атанасов. На въпрос за темата на вота, той заяви: „Това, че покрай темата възникват и други асоциации, е свободно в политиката да се случва“.

„Имам първия въпрос към г-н Желязков на парламентарния контрол днес – той е за назначаването на шеф на ДАНС“, посочи още Атанасов. Лидерът на ДСБ добави, че му е било отказано изслушване на вътрешния министър и на главния секретар в ресорната парламентарна комисия свъв връзка с побоя над шефа на ОДМВР в Русе с мотив, че двамата имат неотложни ангажименти.

Другите две опозиционни парламентарни групи "Възраждане" и "Величие" вече дадоха заявка, че ще подкрепят вота. Предишните четири опита за свалянето на правителството бяха неуспешни. Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ - "за несправяне в сектор "Външна политика" и за "провал в борбата с корупцията". Третият, който също не мина, бе за провал във фискалната политика, внесен от "Възраждане". Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "Екология", но отново не събра достатъчно гласове.