Избор на заместник-омбудсман предвижда седмичната програма за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на законодателния орган.

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.

Делчева допълва, че видно от предложението на Българската национална асоциация „Активни потребители“, Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояване правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник-омбудсман.

Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман.

В програмата на НС е също второто четене на Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение за създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страната-домакин на Съюзните сили за реагиране (Allied Reaction Forces (ARF). Както и на Законопроект за ратифициране на писмата за изменение на Анекса към Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол.

В проекта на програма е и първото гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Като точка първа за четвъртък е записано второто четене на изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. А като втора - второто гласуване на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

В проекта на програма се предлага депутатите да разгледат и Законопроект за ратифициране на Програмното споразумение между Министерството на отбраната на Република България и министерствата на отбраната на редица европейски страни, сред които Белгия, Франция, Германия, Кипър, Гърция, както и с Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка относно Програма „Финансов механизъм за коопериране“.

НС ще обсъди и гласува още и Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация.

В проектопрограмата е записано и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, както и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

В петък е предвиден и редовният парламентарен контрол.