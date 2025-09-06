Видни политически фигури ще посетят Пловдив по случай тържественото отбелязване на 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ президентът Румен Радев ще участва в тържествената проверка (заря) и ще приеме почетния строй. В проверката ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В 20:45 часа той ще произнесе слово. На церемонията ще присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

В честването ще участват премиерът Росен Желязков, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и други представители на властта.

140-ата годишнина от Съединението ще бъде отбелязано с участието на представителни военни подразделения.

През деня военни ритуали по поднасяне на венци и цветя с участието на почетни караули ще се проведат в двора на църквата „Света Богородица“, пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметника на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов.

В Стара Загора с тържествен военен ритуал военнослужещи от 2-ра механизирана бригада ще поднесат венци и цветя пред паметника на „Защитниците на Стара Загора“.

В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.

Денят на Съединението ще бъде тържествено отбелязан и на площад „Свобода” в Хасково и пред паметника на Незнайния воин в Ямбол. В ритуалите ще участват военнослужещи от 31-ви и 42-ри механизирани батальони и самоходния артилерийски дивизион от състава на 2-ра механизирана бригада.

В Свищов годишнината ще бъде отбелязана пред паметника на свободата с участието на военнослужещи от 55-ти инженерен полк.