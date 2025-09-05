На 9 септември (вторник) на територията на Пристанище Бургас ще се проведе съвместно учение „Аспарух 2025“. На 7-мо корабно място ще бъде разиграна морска аваринийно-спасителна операция.

В учението ще се включат:

1. Министерство на вътрешните работи (МВР):

• Районна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас (РД ПБЗН)

• ОДМВР - Бургас

• Главна дирекция „ Гранична полиция” (ГДГП)

• Дирекция „Националната система 112“ (ДНС 112)

2. Министерство на отбраната (МО):

• Военноморски сили (ВМС)

3. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС):

• Морски спасително-координационен център (МСКЦ)

• Спасителни средства „Черно море“;

• ДМА – Бургас

• Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ)

5. Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)

7. Българския Червен кръст (БЧК) – триаж, психологическа и логистична помощ

8. Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – оказване на лекарска помощ и транспортиране на пострадали

9. Община Бургас и Доброволно Формирование А-16-01

В рамките на учението ще бъдат разиграни сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.

Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното участие на специализираните сили и средства на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации.