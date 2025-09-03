Асен Василев, лидер на “Продължаваме промяната” изрази възмущението си по повод посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. "Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита в кулоарите на парламента Василев.

Бившият министър подчерта, че страната ни трябва да развива отношения с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.

Василев прогнозира мрачен сценарий за страната ни.

“Виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите - нещо, за което започнахме да говорим още в момента, в който се прие този бюджет“, каза бившият финансов министър.

И отбеляза, че това вече се случва заради изключително недалновидната политика на правителството, което е изключително вредно за България.

“Още след 8 юли, когато България беше приета окончателно в еврозоната, заявихме, че ще искаме вот на недоверие на правителството”, каза Асен Василев, лидер на “Продължаваме промяната”.

Депутатът от ПП-ДБ добави, че темата на предстоящия вот вече е ясна и е съгласувана с МЕЧ и АПС. Темата на предстоящия вот е завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за България.

“Премиерът е фигурнат”, добави още Василев.