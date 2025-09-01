Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година започва от Бургас на 2 септември, съобщиха от Министерството на финансите. Събитието ще се проведе в Международния конгресен център. Поканени са представители на местните власти и бизнеса. В дискусията могат да се включат и граждани. Началото е от 09:30 часа.

Целта на дискусиите е водещите институции в процеса по въвеждане на единната европейска валута у нас - Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса.

Участие в събитията ще вземат ръководители и експерти на институциите, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите. Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Пътят за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г. беше открит на 4 юни 2025 г. Тогава Европейската комисия и Европейската централна банка дадоха "зелена светлина" за това в извънредните конвергентни доклади. На 8 юли Съветът на Европейския съюз във формат финансови министри (ЕКОФИН) одобри окончателно присъединяването на България към валутния съюз.