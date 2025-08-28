Изтребител F-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиошоу в Радом, Централна Полша.

Пилотът е загинал, съобщи говорител на полското правителство, цитиран от "Рoйтерс".

Според полски медии, самолетът се е разбил на пистата около 17:30 ч. GMT и я е повредил. Авиошоуто в Радом, планирано за уикенда, е отменено.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в X, но не даде повече подробности. Министърът на отбраната на Полша е на път към мястото на катастрофата.