Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември, съобщиха от Националното тол управление.

С постановление на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Първото увеличение влезе в сила на 01.04.2025 г. Тогава цените бяха актуализирани с 10%.

От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

Промени има и в размера на компенсаторните такси, които се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Без промяна остават цените на винетките за леките автомобили.