Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище.

Икономисти смятат, че е време за реформата, за да се стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки.

Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, пресмятат от Иститута за пазарна икономика. Същевременно имотният пазар расте и се развива, а даъчните оценки изостават между три и половина и четири и половина пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък, обясняи Адриан Николов.

Като част от препоръчаните мерки е и запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства:

"В момента го даваме на всички. Смятаме, че дори хора с доходи над максималния имат нужда от отстъпка от имотния си данък".

Според очакванията, мерките ще увеличат местните приходи на големите общини с до 25% и на малките - до 10 на сто.

Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика, а най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.