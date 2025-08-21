575 леки автомобили, 405 - с висока проходимост 4х4 и 285 мотоциклета купува МВР за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка, документи по която са публикувани в Портала за обществени поръчки, е обявена с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС, парите ще дойдат от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите за шофьорите.

Отдавна експерти от неправителствения сектор алармират, че вместо да отиват за същински мерки за обезопасяване на пътищата - поставяне и обновяване на мантинели, знаци, маркировка и др., парите от фонда се харчат за покупка на камери и на автомобили за пътната полиция. На практика държавата прави порочна схема - не "инвестира" в подобряване на средата за движение, а в допълнителни "капани" за шофьорите, така че да се събират повече глоби.

Сега за 575 оборудвани патрулки вътрешното министерство дава 60 125 833 лв. без ДДС, което прави по близо 105 хил. лв. на автомобил.

Подадени са три оферти. Първата е от "Мото Пфое" ЕООД - вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Миналата година фирмата започна да доставя на партиди 160 джипа Defender за Гранична полиция, съобщава "Сега".

Втората е от "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, осигуряваща пожарна, полицейска и друга специализирана техника, с опит в няколко държави. Тя оборудва и достави на МВР миналата година 200 патрулки VW Golf за Пътна полиция.

Третият участник в търга е "Бохемия Екипауто" ООД, дружество, което се занимава с поддръжка на Skoda. Миналата година официалният вносител "Еуратек Ауто" започна да доставя спечелената поръчка за 277 джипа Skoda Kodiaq, също за пътна полиция.

МВР иска колите да бъдат по гаражите му до не повече от 500 дни след 3 ноември 2025 г., на 6 доставки по най-малко 90 автомобила.

МВР иска да купи 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета за 11 888 800 лв., средно по 41 715 лв. Единствен кандидат да ги достави е "Ауто Бавария" ООД, което вече има опит в доставка на мотори BMW за СДВР.

Няма фиксиран срок за избор на доставчици, но в условията на проектодоговорите се вижда, че е предвидено да се подпишат през есента.

Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него бяха влезли 590 млн. лв. В него постъпват по над 100 милиона годишно, но харченето за други мерки за пътна безопасност вървеше със значително по-ниски темпове, докато от МВР не го насочиха основно към закупуване на автомобили.

От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, гласувани с последните мащабни промени в Закона за движението по пътищата преди лятната ваканция на парламента. Предстои и началото на налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.