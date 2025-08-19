Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в централната изпълнителна власт, ще бъде приет от правителството. Това е предвидено в оперативната програма на Министерски съвет за периода до декември 2025 г.

Кодексът за поведение ще се отнася за премиера, вицепремиерите, министрите и зам.-министрите. Той ще урежда основните принципи, които трябва да бъдат спазвани от тези хора, правилата за поведение им, включително на заседанията на Министерския съвет, тяхното професионално и антикорупционно поведение, както и правилата за приемане на подаръци и привилегии. Кодексът ще регламентира и отношенията на премиера и министрите с граждани, юридически лица и организации.

В програмата на Министерски съвет за периода до декември 2025 г. е предвидена и промяна на 36 различни тарифи на събирани от администрацията такси. Повечето ведомства са посочили, че промяната е необходима заради въвеждането на еврото. Тоест възможно е таксите само от левове да станат в евро. Но в редица конкретни случаи в програмата на правителството е обяснено, че таксите ще бъдат вдигната, за да отговарят на съвременните условия. Така реално приемането на еврото става повод за вдигане на такси.

Една от тези промени вече е факт - от 25 юли е в сила нова тарифа за таксите за промяна на предназначението на земеделски земи. Сумите вече са изписани в двете валути, но някои са по-високи. Например издаването на акт за категоризация на земеделска земя доскоро струваше 15 лв., но от 25 юли е 48,90 лв., а от 1 януари ще стане 25 евро. Издаването на дубликати или препис-извлечения поскъпва от 20 лв. на 25 евро. И други такси са увеличени над два пъти. От Министерство на земеделието обясняват, че таксите не са променяни 2011 г.

Ще бъдат вдигнати и таксите, събирани Изпълнителна агенция по лозата и виното. Новата тарифа ще даде възможност да бъдат актуализирани цените на услугите във връзка с действащите пазарни цени, пише в програмата на правителството. Ще бъдат вдигнати таксите за извършване на физико-химичен или микробиологичен анализ, заради увеличените разходи за консумативи. Ще бъдат увеличени и таксите, събирани от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.