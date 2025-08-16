Американският президент Доналд Тръмп даде оценка "десет" по скалата от едно до десет на срещата си с руския президент Владимир Путин, която продължи 2:45 часа, предаде американския телевизионен канал "Фокс Нюз".

Преди да отпътува за Вашингтон Тръмп заяви, че "винаги е имал фантастични отношения" с руския президент.

Тръмп трябваше да проведе работен обяд с Путин и редица висши американски служители, но след близо три часа преговори двамата президенти се отправиха директно към залата за пресконференции, отбеляза американският телевизионен канал Ен Би Си.

Веднага след това двамата държавни лидери си тръгнаха поотделно, след като преди това пристигнаха от летището във военната база "Елмендорф-Ричардсън" с бронирания автомобил "Кадилак" на американския президент, съобщи Асошиейтед прес.

След като напусна военната база "Елмендорф-Ричардсън," Путин положи цветя на гробовете на съветски пилоти на националното гробище "Форт Ричардсън" край Анкоридж, съобщиха руски медии.

В обръщение към журналисти след срещата си с Тръмп той спомена въздушния маршрут Аляска-Сибир, по който американски самолети са били доставяни на Съветския съюз по време на Втората световна война.

"Това беше опасен и коварен маршрут през огромната празнота на леда", каза Путин. "Пилотите на двете страни обаче направиха всичко възможно за обща победа", добави той, преди да се качи на президентския самолет и да отпътува за Москва.

„Скай Ти Джи 24“ пише, че срещата между Путин и Тръмп е била продуктивна среща, но без сделка за прекратяване на огъня, което беше целта й. Постигнат беше голям напредък, но все още не е постигнато споразумение за спиране на боевете, а Киев и ЕС бяха едва ли не набедени от руския президент, че могат да попречат на мира.Високопарни прилагателни, оптимистичен тон и от двете страни. Желание за разширяване на търговските отношения и готовност за постигане на решение на войната в Украйна. Но засега няма дори това, което Тръмп би искал - възможност за незабавно прекратяване на огъня, обобщава „РАИ Нюз“. Накратко, освен усмивките и добрите намерения, нищо не бе съобщено за това по какви въпроси двамата лидери са постигнали разбирателство. Ако има някакъв положителен елемент, той е свързан с разведряването между двете страни, които са готови за нова среща. Но тя едва ли ще бъде тристранна, тоест с участието на Зеленски, тъй като е малко вероятно Зеленски да присъства на срещата в Москва, на която Путин покани Тръмп, допълва медията. Имаше обаче някои признаци, че срещата на върха в Анкоридж не е завършила по най-добрия начин. Планираният работен обяд беше пропуснат, а двамата лидери си тръгнаха по-рано от очакваното от Аляска, коментира италианската телевизия.