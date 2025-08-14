Започва изграждането на натовска база в района на Кабиле и авиобаза Безмер, която ще стане дом на многонационалната бойна група на Алианса, разположена в момента у нас. Новите съоръжения ще имат капацитет да приемат бригада от около 5000 военнослужещи и при нужда – цяла дивизия, съобщават от МО.

Вчера едно от решенията на Министерския съвет гласеше, че е одобрен проект на споразумение с Италия за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле".

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", посочват от Министерския съвет.



Преди месец в България беше най-висшият военен в НАТО - председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той разкри, че разположената в момента тук многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада.





Според Министерския съвет това е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО, осигуряваща бърза реакция при заплаха.



Плановете предвиждат разширяване на казармен район „Кабиле“ и изграждане на многонационален дивизионен щаб, подобен на този в Румъния, който да ръководи две български бригади и бойната група на НАТО.

В Безмер ще бъде разположен авиационен компонент, а районът ще получи модерна система за командване и контрол.



По думите на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов проектът ще донесе и икономически ползи за региона чрез строителство, поддръжка и снабдяване. Инвестицията се оценява на над 100 млн. евро, като част от средствата ще бъдат осигурени от НАТО.



В момента бойната група в България наброява около 1200–1300 военни с рамкова държава Италия и участници от още седем страни. Плановете на НАТО предвиждат увеличаване на състава ѝ до бригада (около 5000 войници), а в перспектива – разполагане и на многонационален дивизионен щаб, по подобие на този в Румъния.

Районът около Кабиле е много удобен и ключов за българската армия и за НАТО, включително и за военна база. Там вече от години има военен район, освен това има действащо военно летище - това в Безмер, в близост има и голямо гражданско летище - това в Сарафово, има изградена жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море, близо е до полигона в Ново село.





Предвидени са мащабни ремонти и ново строителство – трафопостове, канализация, сгради, временен лагер – с финансиране от държавния бюджет и НАТО.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави. Тогавашния премиер Николай Денков обяви, че така ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам, настоящата батальонна бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада.



По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000, или 4 пъти по-многочислена. На практика в бригадата има няколко батальона.

Това на практика ще означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който упралява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, както и при необходимост още сили и средства. По думите на адм. Емил Ефтимов това са бригади, които съставляват една дивизия. Предложението е щаба да се ръководи от български офицер.



"Ще има толкова военнослужещи, колкото са достатъчни да се даде бърз и адекватен отговор. В момента основата на сухопътния компонент в България са двете български бригади, многонационалната бойна група. Ще бъдем готови да приемем още натовски сили и средства. И този многонационален дивизионен щаб да може да поеме командването им", разкрива адм. Ефтимов.

За целта обаче страната ни трябва да подготви необходимата инфраструктура. "Ще бъде усъвършенстван войсковият район в Кабиле и Ямболско, там предвиждаме да бъде изградена съответната инфраструктура. В авиобаза Безмер ще бъде разположен авиационен компонент. Ще се направи системата за командване и контрол. Нашият принос ще е създаването на многонационален дивизионен щаб на българска територия", обяви началникът на отбраната.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие - над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

През февруари 2024 г., когато упорито се заговори, че базата на НАТО ще именнио в района на Кабиле, кметът на Ямбол Валентин Ревански обяви ще инициира местен референдум, заради близостта на базата до града и необходимостта гражданите да бъдат информирани. До момента не е ясно да е проведено такова допитване или разяснителна кампания.

Кметът заявява категорично, че той и екипът му ще спазят обещанията пред гражданите да се направи допитване или местен референдум, както го правят по всички по-важни въпроси.

„По време на срещите си с граждани, основните им искания към нас бяха да се чуе мнението на жителите на Ямбол относно мигрантски центрове и бази на НАТО. Аз и екипът ми сме хора, които изпълняваме ангажиментите, които поемаме!“, твърдеше Ревански.



Тогава пред ръководството на общината Емил Ефтимов каза, че Министерството на отбраната предвижда разширяването на казармен район „Кабиле“ за ниво бригада от 2000 военни, но тя ще остане изцяло българска, а не българо-американска съвместна база, каквато е, например, тази на Ново село,



Началникът на отбраната обяви пред кметската управа, че войсковият район в Кабиле е избран заради близостта му до летище, пристанище и полигон „Ново село“, както и заради съществуващата железопътна и пътна инфраструктура. Той бе категоричен, че освен повече сигурност и надеждна отбрана, съюзните формирования у нас ще донесат и икономически ползи за страната и за конкретния район, като биха подпомогнали местния бизнес в различни области – строителство и поддръжка, осигуряване на комунално-битови услуги, снабдяване със стоки и др.



Ефтимов обяви, че в базата на „Кабиле“ не са правени инвестиции от 30-40 години. Сега се предвижда да бъдат основно ремонтирани сградите, да се изградят нови трафопостове, канализация и др., като средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет и от този на НАТО. Процедурите за това вече са стартирани от страна на МО. Предвижда се и изграждане на временен лагер по искане на ръководството бойната група на НАТО.



Междувременно стана ясно, че МО е в процес на координация с Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA) и предстои да бъде сключен договор с нея за осъществяване на проекта. „Това е български казармен район, който ще остане такъв. Идеята е да се построи инфраструктура, която може да посрещне и да настани бойната група на НАТО, включително, ако се наложи, да бъде разгърната до бригада“, твърди военният министър Атанас Запрянов.



Адмирал Емил Ефтимов пък допълни, че необходимите средства за реализацията на този проект са разчетени. „Работим усилено за това голяма част от този инвестиционен проект да бъде покрит от общите фондове на НАТО и имаме пълното разбиране от нашите съюзници“, заяви той. Както вече написахме, първоначалната инвестиция ще е над 100 млн.евро.