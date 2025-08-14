Редица основни храни рязко поскъпнаха в седмицата преди да влезе забраната за вдигане на цени в магазините без обективни икономически фактори. През изминалата седмица цените на краставиците на едро са нараснали с над 21 на сто до 1,86 лв. за кг, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Доматите са поскъпнали с 10,75% само за седмица и на едро ги продават средно по 2,70 лв. При тиквичките поскъпването е по-голямо - с 12,12% за седмица до 1,24 лв. за кг на едро.

При лимоните повишението на цените е със 7,33% за седмица и по борси и тържища ги продават средно по 4,19 лв. за кг. Поскъпнали са и лукът и червените чушки. Само за седмица цената на киселото мляко е нараснала с 4,62 на сто и на едро кофичките от 400 г. струват средно 1,45 лв.

През изминалата седмица най-много са поевтинели морковите и зелените чушки. Цените на морковите са свалени с 6,77% и на едро ги продават средно по 1,24 лв. за кг. Зелените чушки са поевтинели с 6,30 на сто до средна цена на едро от 2,14 лв.