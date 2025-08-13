Вълнуващи новини за България и еврозоната, обяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Тя показа във Фейсбук дизайна на новите български монети от едно евро.

"Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българска народна банка, националната централна банка на България. Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и ценени от нейния народ", подчерта Лагард.