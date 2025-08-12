Конкретни количествени и качествени критерии за терапии да залегнат в Националните рамкови договори за медицински дейности, предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Измененията са публикувани за обществено обсъждане.

“Съгласно сега действащите разпоредби на ЗЗО националните рамкови договори следва да съдържат конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите По този начин, в зависимост от спецификата на съответната медицинска дейност, съсловните организации и НЗОК ще се договарят за въвеждане на комплексни измерители на здравната помощ”, пише в мотивите на Министерството на здравеопазването към предлаганите промени.

Изрично се разписват контролни правомощия за НЗОК/РЗОК да проверява документацията на работещите в лечебни заведения за болнична помощ. Към настоящия момент е налице законово изискване за съобразяване на възнагражденията на медицинските специалисти в болничната помощ с предвидените в колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, но не и дефинирано конкретно контролно правомощие на проверяващите от НЗОК в тази област, е аргументът на МЗ в мотивите към предложенията.

С други изменения на ЗЗО се създава възможност проверките на НЗОК да се извършват и координирано с други компетентни институции.

При извършване на проверките от НЗОК/РЗОК ще могат да присъстват експерти на Българския фармацевтичен съюз, които не са в договорни отношения с проверявания търговец на дребно с лекарствени продукти (аптека).

Създава се правна възможност за ДАНС и други, наречени в проекта “компетентни органи”, да участва в съвместни проверки на лечебните заведения. От въвеждането на здравно осигуряване през 1999 година до сега, контролът по изпълнението на договорите за здравно осигуряване се осъществяваше само от служители на НЗОК.

Срокът за обществено обсъждане на промените в Закона за здравното осигуряване е до 22 август.