Вътрешният министър Даниел Митов обяви на брифинг пред журналисти каква е актуалната ситуация с пожарите у нас.

"Тази седмица за пореден път имаме над 1 000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно, имаме два които са по-проблемни. Единият е край Сунгурларе, а другият в Пирин, там работи и техника и хора на място. Там работят и трите шведски самолета, работи американски хеликоптер", обясни Митов.

Той допълни, че над 330 са установените палежи, част от тях умишлени, част от тях по невнимание. Част от лицата са установени, каза още той. "Трябва да призовем хората да са много внимателни, защото при сухо време и силен вятър, пожарите се разпространяват много бързо, става трудно за овладяване, локализиране и погасяване. Вниманието е най-добрият пожарогасител", каза още Митов.

Вътрешният министър каза още, че небрежността може да се изразява в много неща - изхвърлен фас, запалени отпадъци, подготвяне на зимнина, рязане с ъглошлайв.