Българският флот е силен със своите традиции, които изискват не само преклонение към миналото, но и да бъде пренесен в бъдещето огънят, завещан от поколения български военни моряци в служба на сигурността и просперитета на България.

Това заяви президентът Румен Радев, който участва в тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н.Й.Вапцаров“. Ритуалът се проведе на Морска гара-Варна. Държавният глава беше придружаван от съпругата си Десислава Радева.

Във Варна президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили беше посрещнат с почетен караул на Морската гара. По случай празника на Военноморските сили тържествено бяха издигнати флаговете на корабите от ВМС. В рамките на тържествения ритуал президентът Румен Радев връчи дипломата и пагоните на първенеца на випуск „Сливнишко-Драгомански“ на ВВМУ - курсант-мичман Николай Тенчев, който е от специализация „Военноморска логистика“.

„Дръжте здраво щурвала на вашия живот и помнете, че тук, на родния бряг, винаги ще ви очакват с обич и любов“ – с тези думи държавният глава се обърна към випускниците. В приветствието си към младите офицери Румен Радев посочи, че връчените им пагони са отговорност и мисия, посветена на гарантирането на сигурността и суверенитета на Родината.

Президентът допълни, че в контекста на увеличаващото се стратегическо значение на Черно море, където все повече се преплитат политически и икономически интереси, расте и изискването към Военноморския флот да отстоява нашия морски суверенитет, интереси и традиции като морска държава.

Държавният глава посочи още, че младите офицери носят и отговорността като бъдещи командири да усвояват ефективно новите способности и техника в Българската армия. „Ние ще очакваме да бъдете лидерите, които със знания, умения и личен пример да изграждат екипажи и войнски колективи, да отстояват и развиват традициите на нашия Военноморски флот, защото техниката се превръща в истински отбранителни способности само когато е в ръцете на знаещи и можещи военнослужещи“, заяви президентът Радев.

Държавният глава изрази увереност в знанията и уменията на випускниците и изказа признателност към ръководството и преподавателския състав на ВВМУ за професионализма, демонстриран при подготовката и мотивацията на курсантите.