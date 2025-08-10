„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница. Стягат най-големият грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота," заяви каза президентът Радев на брифинг във Варна.

Той припомни, че става дума за 4400 държавни имота. Според него правителството неслучайно е прокарало промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските.

„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка“, заяви Радев.

Той смята, че от това ще се „облажи клиентелата на новата сглобка“, а ще обеднеят всички българи и ще пострада природата. „По тази причина наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, добави Радев.

Президентът смята, че има много средства за въоръжение и техника, но трябва да има много добра приоритизация, зачитане на военната експертиза, граждански контрол и ангажиране в максимална степен на българската отбранителна индустрия.