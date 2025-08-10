Цените на основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци на борсите у нас се повишават слабо през седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,14 на сто - от 2,222 на 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година. През миналата седмица показателят нарасна с 0,82 на сто.

Най-голямо поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците – 21,09 на сто до 1,86 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване – при зелените чушки, които са с 6,30 на сто надолу до 2,14 лева за килограм. Червените чушки поскъпват с 2,15 на сто и се продават 2,85 лева за килограм. По-висока е цената също на зрелия лук кромид – с 2,27 на сто до 1,17 лева за килограм. Зелето поевтинява с 1,67 на сто и се продава по 0,94 лева за килограм. Картофите също поевтиняват – с 4,62 на сто до 0,99 лева за килограм, доматите поскъпват с 10,75 на сто до 2,70 лева за килограм, а морковите поевтиняват с 6,77 на сто до 1,24 лева за килограм.

При плодовете най-много расте цената на лимоните – с 7,33 на сто до 4,19 лева за килограм. Следват прасковите, които поскъпват с 3,54 на сто до 3,81 лева за килограм. Кайсиите поевтиняват с 2,93 на сто и се продават по 3,97 лева за килограм. Цената на ябълките спада с 0,93 на сто до 2,78 лева за килограм. Дините поевтиняват с 4,83 на сто и се продават по 0,67 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,17 на сто до 11,57 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип 'Витоша" намалява с 1,69 на сто до 17,69 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 4,62 на сто нагоре и се продава по 1,45 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 1,11 на сто до 2,36 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) поевтинява с 3,21 на сто и се предлага по 3,02 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,25 на сто до 6,94 лева за килограм, а яйцата (размер М) – с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 0,35 на сто до 3,37 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 – с 2,24 на сто до 1,49 лева за килограм. Олиото поскъпва през тази седмица – с 1,36 на сто до 3,13 на лева за литър. Надолу е цената на захарта – с 0,22 на сто до 1,84 лева за килограм, на зрелия фасул – с 2,69 на сто до 4,13 лева за килограм, и на лещата – с 1,42 на сто до 4,17 лева за килограм.