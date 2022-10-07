Централната избирателна комисия прие решение, с което обяви поименно избраните 240 депутати в 48-ото Народно събрание.

Решението се публикува в Държавен вестник.

Ето кои влизат от Бургас:

№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия

1. Движение за права и свободи – ДПС

1 101 Севим Исмаил Али

2 102 Ешереф Кязим Ешереф

9. Продължаваме Промяната

1 101 Константин Живков Бачийски

2 102 Христо Симеонов Симеонов

3 103 Богомил Иванов Петков

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

1 101 Цончо Томов Ганев

2 102 Борис Димитров Аладжов

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1 101 Виолета Колева Комитова

24. ГЕРБ-СДС

1 101 Жечо Дончев Станков

2 102 Любен Любенов Дилов

3 103 Галя Стоянова Желязкова

4 104 Андрей Стоянов Рунчев

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1 102 Димитър Георгиев Найденов

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1 101 Петър Георгиев Кънев