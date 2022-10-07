Централната избирателна комисия прие решение, с което обяви поименно избраните 240 депутати в 48-ото Народно събрание.
Решението се публикува в Държавен вестник.
Ето кои влизат от Бургас:
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Севим Исмаил Али
2 102 Ешереф Кязим Ешереф
9. Продължаваме Промяната
1 101 Константин Живков Бачийски
2 102 Христо Симеонов Симеонов
3 103 Богомил Иванов Петков
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Цончо Томов Ганев
2 102 Борис Димитров Аладжов
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Виолета Колева Комитова
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Жечо Дончев Станков
2 102 Любен Любенов Дилов
3 103 Галя Стоянова Желязкова
4 104 Андрей Стоянов Рунчев
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 102 Димитър Георгиев Найденов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Петър Георгиев Кънев
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