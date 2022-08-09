Общо 3 пожара бушуват в момента в Бургаско по данни на полицията.

В 11.35 ч. днес е получен сигнал в РУ - Несебър за възобновяване на пожара от вчера следобед в кв. Черно море, срещу магазин Т-маркет. На място са три противопожарни автомобила с десет огнеборци, служители от държавно горско стопанство и доброволци.

Малко след 13:30 са се запалили сухи треви и растителност край вилна зона Росенец. На място е един противопожарен автомобил и трима огнеборци. За съжаление вследствие на задимяването е починал един човек, чиято самоличност в момента се установява.

Малко преди 14 ч. е избухнал пожар в сухи треви и растителност край село Белила. В момента гасят общо три автомобила / 2 от РСПАБ Средец с 5-а огнеборци и един от Бургас с 3-ма огнеборци/.