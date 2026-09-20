Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в затворените полета - между 7° и 10°, за София - около 11°.



През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 29°.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, по най-високите била и върхове - от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността главно над южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.