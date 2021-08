Този уикенд Бургас е фестивална столица не само на България, но и на Европа! SPICE Music Festival за поредна година е едно от малкото събития в световен мащаб, което отвори сцената си за най-популярните изпълнители от шоубизнеса, а феновете им се отблагодариха с много танци и добро настроение.

В програмата отново се включи и Nana, който бе част от изненадата за рожденика Rob Money от C-Block.

Днес фестът продължава на Пристанище Бургас заедно с B.G. The Prince of Rap, Masterboy, Turbo B, In-Grid, Vengaboys и Jenny of Ace of Base.

снимки: Илиян Ружин